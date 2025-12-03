Tectum Cash (TCT) Tokenomics

Tectum Cash (TCT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Tectum Cash (TCT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-12-03 19:05:52 (UTC+8)
USD

Tectum Cash (TCT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Tectum Cash (TCT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Samlet udbud
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Alle tiders Høj:
$ 0
$ 0$ 0
Alle tiders Lav:
$ 0.14794692498366946
$ 0.14794692498366946$ 0.14794692498366946
Nuværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

Tectum Cash (TCT) Information

TCT (Tectum Cash Token) is the utility and governance token of the Tectum ecosystem. It gives holders access to exclusive benefits-rewards, premium tools, early access, and decision-making power.

Officiel hjemmeside:
https://tectum.io/tectum-cash-token/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xE9db0A36877dE86EfD134F87CAF3Db29f90b275c

Tectum Cash (TCT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Tectum Cash (TCT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TCT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TCT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TCT's tokenomics, kan du udforske TCT tokens live-pris!

Sådan køber du TCT

Er du interesseret i at tilføje Tectum Cash (TCT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe TCT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Tectum Cash (TCT) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for TCT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

TCT Prisprediktion

Vil du vide, hvor TCT måske er på vej hen? Vores TCT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

