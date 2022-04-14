Maple Finance (SYRUP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Maple Finance (SYRUP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Maple Finance (SYRUP) Information Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers. Officiel hjemmeside: https://maple.finance/ Hvidbog: https://maplefinance.gitbook.io/maple Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66

Maple Finance (SYRUP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Maple Finance (SYRUP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 515.27M $ 515.27M $ 515.27M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.67872 $ 0.67872 $ 0.67872 Alle tiders Lav: $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 Nuværende pris: $ 0.43165 $ 0.43165 $ 0.43165 Få mere at vide om Maple Finance (SYRUP) pris

Maple Finance (SYRUP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Maple Finance (SYRUP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SYRUP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SYRUP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SYRUP's tokenomics, kan du udforske SYRUP tokens live-pris!

Sådan køber du SYRUP Er du interesseret i at tilføje Maple Finance (SYRUP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SYRUP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Maple Finance (SYRUP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SYRUP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SYRUP prishistorikken nu!

SYRUP Prisprediktion Vil du vide, hvor SYRUP måske er på vej hen? Vores SYRUP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SYRUP Tokens prisprediktion nu!

