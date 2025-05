SYRUP

Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

NavnSYRUP

RangNo.134

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)6.91%

Cirkulationsforsyning1,108,980,317.777706

Max Udbud∞

Samlet Udbud1,189,633,000.0542712

Cirkulationshastighed%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.4635209467297054,2025-05-26

Laveste pris0.08489010973895052,2025-04-07

Offentlig blockchainETH

Sektor

Social Media

