Switchboard (SWTCH) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Switchboard (SWTCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:08:34 (UTC+8)
USD

Switchboard (SWTCH) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Switchboard (SWTCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 10.65M
$ 10.65M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 171.61M
$ 171.61M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 62.08M
$ 62.08M
Alle tiders Høj:
$ 0.2007
$ 0.2007
Alle tiders Lav:
$ 0.051817999385382896
$ 0.051817999385382896
Nuværende pris:
$ 0.06208
$ 0.06208

Switchboard (SWTCH) Information

Switchboard is the everything oracle, allowing users to permissionlessly create fast, customizable and verifiable data feeds for web3 & DeFi applications.

Officiel hjemmeside:
https://switchboard.foundation/
Hvidbog:
https://1286402774-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FDhPGT1gyXXf360iiTxDz%2Fuploads%2Fhukxk3zJdjWbTih6uhg3%2FSwtitchboard_Protocol_Whitaper_2025.pdf?alt=media&token=36a353b3-dbfe-41d8-a3a2-d2bc8e1c3408
Block Explorer:
https://solscan.io/token/SW1TCHLmRGTfW5xZknqQdpdarB8PD95sJYWpNp9TbFx

Switchboard (SWTCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Switchboard (SWTCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SWTCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SWTCH tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SWTCH's tokenomics, kan du udforske SWTCH tokens live-pris!

Switchboard (SWTCH) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SWTCH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SWTCH Prisprediktion

Vil du vide, hvor SWTCH måske er på vej hen? Vores SWTCH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

