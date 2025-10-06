UdvekslingDEX+
Den direkte Switchboard pris i dag er 0.08407 USD. Følg med i realtid SWTCH til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SWTCH prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Switchboard Logo

Switchboard-kurs(SWTCH)

1 SWTCH til USD direkte pris:

$0.08407
-0.11%1D
USD
Switchboard (SWTCH) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:26:41 (UTC+8)

Switchboard (SWTCH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.08171
24H lav
$ 0.08886
24H høj

$ 0.08171
$ 0.08886
$ 0.20357481128794683
$ 0.051817999385382896
-0.02%

-0.11%

-14.11%

-14.11%

Switchboard (SWTCH) realtidsprisen er $ 0.08407. I løbet af de sidste 24 timer har SWTCH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.08171 og et højdepunkt på $ 0.08886, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SWTCHs højeste pris nogensinde er $ 0.20357481128794683, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.051817999385382896.

Når det gælder kortsigtet performance, SWTCH har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, -0.11% i løbet af 24 timer og -14.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Switchboard (SWTCH) Markedsinformation

No.981

$ 14.43M
$ 67.28K
$ 84.07M
171.61M
1,000,000,000
1,000,000,000
17.16%

SOL

Den nuværende markedsværdi på Switchboard er $ 14.43M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 67.28K. Det cirkulerende forsyning af SWTCH er 171.61M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 84.07M.

Switchboard (SWTCH) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Switchboard i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0000926-0.11%
30 dage$ -0.02384-22.10%
60 dage$ +0.04407+110.17%
90 dage$ +0.04407+110.17%
Switchboard Prisændring i dag

I dag SWTCH blev der registreret en ændring på $ -0.0000926 (-0.11%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Switchboard 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.02384 (-22.10%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Switchboard 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage SWTCH sås en ændring af $ +0.04407 (+110.17%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Switchboard 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.04407 (+110.17%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Switchboard (SWTCH)?

Tjek SwitchboardPrishistorik-siden nu.

Hvad er Switchboard (SWTCH)

Switchboard is the everything oracle, allowing users to permissionlessly create fast, customizable and verifiable data feeds for web3 & DeFi applications.

Switchboard er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSwitchboardinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekSWTCHtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Switchboard på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Switchboard købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Switchboard Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Switchboard (SWTCH) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Switchboard (SWTCH) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Switchboard.

Tjek Switchboard prisprediktion nu!

Switchboard (SWTCH) Tokenomics

At forstå tokenomics for Switchboard (SWTCH) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SWTCH Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Switchboard (SWTCH)

Leder du efter, hvordan du køber Switchboard? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Switchboard på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

SWTCH til lokale valutaer

Switchboard Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Switchboard, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Switchboard hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Switchboard

Hvor meget er Switchboard (SWTCH) værd i dag?
Den direkte SWTCH pris i USD er 0.08407 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SWTCH til USD pris?
Den aktuelle pris på SWTCHtil USD er $ 0.08407. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Switchboard?
Markedsværdien for SWTCH er $ 14.43M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SWTCH?
Den cirkulerende forsyning af SWTCH er 171.61M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SWTCH?
SWTCH opnåede en ATH-pris på 0.20357481128794683 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SWTCH?
SWTCH så en ATL-pris på 0.051817999385382896 USD.
Hvad er handelsvolumen for SWTCH?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SWTCH er $ 67.28K USD.
Bliver SWTCH højere i år?
SWTCH kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SWTCH prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Switchboard (SWTCH) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

