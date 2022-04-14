Swingby (SWINGBY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Swingby (SWINGBY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Swingby (SWINGBY) Information Swingby's bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 'multi-party computing' technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX. Officiel hjemmeside: https://swingby.network Hvidbog: https://docs.swingby.network/SwingbySkybridge_WhitePaper_v1.0.1_1401222020.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8287c7b963b405b7b8d467db9d79eec40625b13a

Swingby (SWINGBY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Swingby (SWINGBY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 635.21K $ 635.21K $ 635.21K Samlet udbud $ 925.00M $ 925.00M $ 925.00M Cirkulerende forsyning $ 889.79M $ 889.79M $ 889.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 660.35K $ 660.35K $ 660.35K Alle tiders Høj: $ 0.00415 $ 0.00415 $ 0.00415 Alle tiders Lav: $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 $ 0.000070124516478627 Nuværende pris: $ 0.00071389 $ 0.00071389 $ 0.00071389 Få mere at vide om Swingby (SWINGBY) pris

Swingby (SWINGBY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Swingby (SWINGBY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWINGBY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWINGBY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWINGBY's tokenomics, kan du udforske SWINGBY tokens live-pris!

Sådan køber du SWINGBY Er du interesseret i at tilføje Swingby (SWINGBY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SWINGBY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

Swingby (SWINGBY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SWINGBY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SWINGBY prishistorikken nu!

SWINGBY Prisprediktion Vil du vide, hvor SWINGBY måske er på vej hen? Vores SWINGBY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SWINGBY Tokens prisprediktion nu!

