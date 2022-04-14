SWGT (SWGT) Tokenomics Få vigtig indsigt i SWGT (SWGT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SWGT (SWGT) Information SmartWorld Global Token (SWGT) is your personal key to the blockchain-based products ecosystem. Utility token is developed by SWG Global Ltd and backed by two promising products: for life - by implementing blockchain technology in transportation and logistics complexes and for work – with the world's first zero commission decentralized work marketplace. Officiel hjemmeside: https://swg.io Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1yMD6hZF9_8JchCwIT_QCW9vShkx9b9fu/view Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xc8bf8bc34874e07f6a0d4abc8be22ba9e372631b Køb SWGT nu!

SWGT (SWGT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SWGT (SWGT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 74.60M $ 74.60M $ 74.60M Alle tiders Høj: $ 6.12 $ 6.12 $ 6.12 Alle tiders Lav: $ 0.05631742824637332 $ 0.05631742824637332 $ 0.05631742824637332 Nuværende pris: $ 0.0746 $ 0.0746 $ 0.0746 Få mere at vide om SWGT (SWGT) pris

SWGT (SWGT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SWGT (SWGT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWGT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWGT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWGT's tokenomics, kan du udforske SWGT tokens live-pris!

