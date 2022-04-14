Sweat Economy (SWEAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sweat Economy (SWEAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sweat Economy (SWEAT) Information Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries. Officiel hjemmeside: https://swe.at Hvidbog: https://whitepaper.swe.at Block Explorer: https://solscan.io/token/NSG17kiSApMumWjLbZ4BLx8biPaAxTk9tDCdy1Fb9ia Køb SWEAT nu!

Sweat Economy (SWEAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sweat Economy (SWEAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.33M $ 17.33M $ 17.33M Samlet udbud $ 21.87B $ 21.87B $ 21.87B Cirkulerende forsyning $ 7.11B $ 7.11B $ 7.11B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 53.33M $ 53.33M $ 53.33M Alle tiders Høj: $ 0.113806 $ 0.113806 $ 0.113806 Alle tiders Lav: $ 0.002144569563764642 $ 0.002144569563764642 $ 0.002144569563764642 Nuværende pris: $ 0.002439 $ 0.002439 $ 0.002439 Få mere at vide om Sweat Economy (SWEAT) pris

Sweat Economy (SWEAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sweat Economy (SWEAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWEAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWEAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWEAT's tokenomics, kan du udforske SWEAT tokens live-pris!

Sådan køber du SWEAT Er du interesseret i at tilføje Sweat Economy (SWEAT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SWEAT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SWEAT på MEXC nu!

Sweat Economy (SWEAT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SWEAT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SWEAT prishistorikken nu!

SWEAT Prisprediktion Vil du vide, hvor SWEAT måske er på vej hen? Vores SWEAT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SWEAT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

