STUFF.io (STUFF) Information BOOK is the utility token for Book.io. Book.io is the foremost web3 marketplace for eBooks and Audiobooks globally. Utilizing our proprietary technology, we have established authentic digital ownership for digital media, fundamentally transforming the landscape of buying and selling digital content on the internet. Officiel hjemmeside: https://stuff.io/ Hvidbog: https://book-io.medium.com/book-io-whitepaper-2-0-b7b3061693ce Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/51a5e236c4de3af2b8020442e2a26f454fda3b04cb621c1294a0ef34424f4f4b Køb STUFF nu!

STUFF.io (STUFF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for STUFF.io (STUFF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.28M $ 13.28M $ 13.28M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.59B $ 2.59B $ 2.59B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 51.20M $ 51.20M $ 51.20M Alle tiders Høj: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Alle tiders Lav: $ 0.003655680498684791 $ 0.003655680498684791 $ 0.003655680498684791 Nuværende pris: $ 0.00512 $ 0.00512 $ 0.00512 Få mere at vide om STUFF.io (STUFF) pris

STUFF.io (STUFF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for STUFF.io (STUFF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STUFF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STUFF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STUFF's tokenomics, kan du udforske STUFF tokens live-pris!

