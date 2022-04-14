StreamCoin (STRM) Tokenomics

Få vigtig indsigt i StreamCoin (STRM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

StreamCoin (STRM) Information

StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.

Officiel hjemmeside:
https://stream-coin.com
Hvidbog:
https://stream-coin.com/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xc598275452fa319d75ee5f176fd3b8384925b425

StreamCoin (STRM) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StreamCoin (STRM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M
Samlet udbud
$ 3.04B
$ 3.04B$ 3.04B
Cirkulerende forsyning
$ 1.49B
$ 1.49B$ 1.49B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M
Alle tiders Høj:
$ 0.35
$ 0.35$ 0.35
Alle tiders Lav:
$ 0.000502346011046426
$ 0.000502346011046426$ 0.000502346011046426
Nuværende pris:
$ 0.0011406
$ 0.0011406$ 0.0011406

StreamCoin (STRM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for StreamCoin (STRM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal STRM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange STRM tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår STRM's tokenomics, kan du udforske STRM tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.