StreamCoin (STRM) Tokenomics Få vigtig indsigt i StreamCoin (STRM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StreamCoin (STRM) Information StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content. Officiel hjemmeside: https://stream-coin.com Hvidbog: https://stream-coin.com/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xc598275452fa319d75ee5f176fd3b8384925b425 Køb STRM nu!

StreamCoin (STRM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StreamCoin (STRM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Samlet udbud $ 3.04B $ 3.04B $ 3.04B Cirkulerende forsyning $ 1.49B $ 1.49B $ 1.49B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Alle tiders Høj: $ 0.35 $ 0.35 $ 0.35 Alle tiders Lav: $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 $ 0.000502346011046426 Nuværende pris: $ 0.0011406 $ 0.0011406 $ 0.0011406 Få mere at vide om StreamCoin (STRM) pris

StreamCoin (STRM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StreamCoin (STRM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STRM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STRM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STRM's tokenomics, kan du udforske STRM tokens live-pris!

Sådan køber du STRM Er du interesseret i at tilføje StreamCoin (STRM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STRM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber STRM på MEXC nu!

StreamCoin (STRM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STRM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STRM prishistorikken nu!

STRM Prisprediktion Vil du vide, hvor STRM måske er på vej hen? Vores STRM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STRM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!