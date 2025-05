STRM

StreamCoin believes in a future where streamers and viewers connect directly. A future with earning opportunities, minimal transaction fees, secure payments, and freedom of ownership for your creative content.

NavnSTRM

RangNo.1681

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.01%

Cirkulationsforsyning1,492,629,682

Max Udbud3,041,407,378.956867

Samlet Udbud3,041,407,378.956867

Cirkulationshastighed0.4907%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.29833616488197456,2022-05-06

Laveste pris0.000502346011046426,2024-12-16

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

