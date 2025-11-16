STBL (STBL) Tokenomics

Få vigtig indsigt i STBL (STBL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
STBL (STBL) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for STBL (STBL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 36.76M
Samlet udbud
$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 500.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 735.20M
Alle tiders Høj:
$ 0.61124
Alle tiders Lav:
$ 0.05027366108223707
Nuværende pris:
$ 0.07352
STBL (STBL) Information

STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.

Officiel hjemmeside:
www.stbl.com
Hvidbog:
https://docs.stbl.com/overview/introduction/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x8dedf84656fa932157e27c060d8613824e7979e3

STBL (STBL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for STBL (STBL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal STBL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange STBL tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår STBL's tokenomics, kan du udforske STBL tokens live-pris!

Sådan køber du STBL

Er du interesseret i at tilføje STBL (STBL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STBL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

STBL (STBL) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for STBL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

STBL Prisprediktion

Vil du vide, hvor STBL måske er på vej hen? Vores STBL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

