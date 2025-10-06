Hvad er STBL (STBL)

STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.

STBL Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil STBL (STBL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine STBL (STBL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for STBL.

Tjek STBL prisprediktion nu!

STBL (STBL) Tokenomics

At forstå tokenomics for STBL (STBL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om STBL Tokens omfattende tokenomics nu!

STBL til lokale valutaer

Prøv konverter

STBL Ressource

For en mere dybdegående forståelse af STBL, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om STBL Hvor meget er STBL (STBL) værd i dag? Den direkte STBL pris i USD er 0.09143 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle STBL til USD pris? $ 0.09143 . Tjek Den aktuelle pris på STBLtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af STBL? Markedsværdien for STBL er $ 45.72M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af STBL? Den cirkulerende forsyning af STBL er 500.00M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på STBL? STBL opnåede en ATH-pris på 0.6107798696411226 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på STBL? STBL så en ATL-pris på 0.05027366108223707 USD . Hvad er handelsvolumen for STBL? Direkte 24-timers handelsvolumen for STBL er $ 612.91K USD . Bliver STBL højere i år? STBL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se STBL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

STBL (STBL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

