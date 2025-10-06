UdvekslingDEX+
Den direkte STBL pris i dag er 0.09143 USD. Følg med i realtid STBL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk STBL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om STBL

STBL Prisinfo

Hvad er STBL

STBL Whitepaper

STBL Officiel hjemmeside

STBL Tokenomics

STBL Prisprognose

STBL Historik

STBL Købsguide

STBL-til-fiat-valutaomregner

STBL Spot

STBL USDT-M Futures

STBL Logo

STBL-kurs(STBL)

1 STBL til USD direkte pris:

$0.09159
+2.36%1D
USD
STBL (STBL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:24:31 (UTC+8)

STBL (STBL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.08757
24H lav
$ 0.097
24H høj

$ 0.08757
$ 0.097
$ 0.6107798696411226
$ 0.05027366108223707
-0.25%

+2.36%

-17.05%

-17.05%

STBL (STBL) realtidsprisen er $ 0.09143. I løbet af de sidste 24 timer har STBL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.08757 og et højdepunkt på $ 0.097, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. STBLs højeste pris nogensinde er $ 0.6107798696411226, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.05027366108223707.

Når det gælder kortsigtet performance, STBL har ændret sig med -0.25% i løbet af den sidste time, +2.36% i løbet af 24 timer og -17.05% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

STBL (STBL) Markedsinformation

No.520

$ 45.72M
$ 612.91K
$ 914.30M
500.00M
10,000,000,000
10,000,000,000
5.00%

BSC

Den nuværende markedsværdi på STBL er $ 45.72M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 612.91K. Det cirkulerende forsyning af STBL er 500.00M, med et samlet udbud på 10000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 914.30M.

STBL (STBL) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for STBL i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0021117+2.36%
30 dage$ -0.23351-71.87%
60 dage$ +0.08643+1,728.60%
90 dage$ +0.08643+1,728.60%
STBL Prisændring i dag

I dag STBL blev der registreret en ændring på $ +0.0021117 (+2.36%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

STBL 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.23351 (-71.87%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

STBL 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage STBL sås en ændring af $ +0.08643 (+1,728.60%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

STBL 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.08643 (+1,728.60%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for STBL (STBL)?

Tjek STBLPrishistorik-siden nu.

Hvad er STBL (STBL)

STBL is a decentralized, non-custodial platform built to redefine stablecoin utility by combining yield, transparency, and real-world asset (RWA) backing. At its core, STBL is a mechanism to mint stablecoins — namely USST and YLD — with unique advantages that stand out in the DeFi ecosystem: yield without staking, no lockups, and RWA-powered growth.

STBL er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSTBLinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekSTBLtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om STBL på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din STBL købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

STBL Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil STBL (STBL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine STBL (STBL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for STBL.

Tjek STBL prisprediktion nu!

STBL (STBL) Tokenomics

At forstå tokenomics for STBL (STBL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om STBL Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du STBL (STBL)

Leder du efter, hvordan du køber STBL? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe STBL på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

STBL til lokale valutaer

1 STBL(STBL) til VND
2,405.98045
1 STBL(STBL) til AUD
A$0.1389736
1 STBL(STBL) til GBP
0.0694868
1 STBL(STBL) til EUR
0.0786298
1 STBL(STBL) til USD
$0.09143
1 STBL(STBL) til MYR
RM0.3830917
1 STBL(STBL) til TRY
3.8428029
1 STBL(STBL) til JPY
¥13.98879
1 STBL(STBL) til ARS
ARS$131.1764496
1 STBL(STBL) til RUB
7.3500577
1 STBL(STBL) til INR
8.1162411
1 STBL(STBL) til IDR
Rp1,523.8327238
1 STBL(STBL) til PHP
5.3660267
1 STBL(STBL) til EGP
￡E.4.3182389
1 STBL(STBL) til BRL
R$0.4909791
1 STBL(STBL) til CAD
C$0.128002
1 STBL(STBL) til BDT
11.1837176
1 STBL(STBL) til NGN
132.1236644
1 STBL(STBL) til COP
$351.6534945
1 STBL(STBL) til ZAR
R.1.5881391
1 STBL(STBL) til UAH
3.8354885
1 STBL(STBL) til TZS
T.Sh.224.0931014
1 STBL(STBL) til VES
Bs20.20603
1 STBL(STBL) til CLP
$86.12706
1 STBL(STBL) til PKR
Rs25.819832
1 STBL(STBL) til KZT
48.2732114
1 STBL(STBL) til THB
฿2.9458746
1 STBL(STBL) til TWD
NT$2.8151297
1 STBL(STBL) til AED
د.إ0.3355481
1 STBL(STBL) til CHF
Fr0.073144
1 STBL(STBL) til HKD
HK$0.7104111
1 STBL(STBL) til AMD
֏34.8695734
1 STBL(STBL) til MAD
.د.م0.8438989
1 STBL(STBL) til MXN
$1.6969408
1 STBL(STBL) til SAR
ريال0.3428625
1 STBL(STBL) til ETB
Br14.0463909
1 STBL(STBL) til KES
KSh11.7798412
1 STBL(STBL) til JOD
د.أ0.06482387
1 STBL(STBL) til PLN
0.3364624
1 STBL(STBL) til RON
лв0.4032063
1 STBL(STBL) til SEK
kr0.8667564
1 STBL(STBL) til BGN
лв0.1545167
1 STBL(STBL) til HUF
Ft30.7634521
1 STBL(STBL) til CZK
1.9282587
1 STBL(STBL) til KWD
د.ك0.02788615
1 STBL(STBL) til ILS
0.2971475
1 STBL(STBL) til BOB
Bs0.6317813
1 STBL(STBL) til AZN
0.155431
1 STBL(STBL) til TJS
SM0.8393274
1 STBL(STBL) til GEL
0.2477753
1 STBL(STBL) til AOA
Kz83.8038237
1 STBL(STBL) til BHD
.د.ب0.03428625
1 STBL(STBL) til BMD
$0.09143
1 STBL(STBL) til DKK
kr0.5915521
1 STBL(STBL) til HNL
L2.3972946
1 STBL(STBL) til MUR
4.1820082
1 STBL(STBL) til NAD
$1.5808247
1 STBL(STBL) til NOK
kr0.9252716
1 STBL(STBL) til NZD
$0.1590882
1 STBL(STBL) til PAB
B/.0.09143
1 STBL(STBL) til PGK
K0.384006
1 STBL(STBL) til QAR
ر.ق0.3318909
1 STBL(STBL) til RSD
дин.9.2874594
1 STBL(STBL) til UZS
soʻm1,088.4522068
1 STBL(STBL) til ALL
L7.6334907
1 STBL(STBL) til ANG
ƒ0.1636597
1 STBL(STBL) til AWG
ƒ0.1636597
1 STBL(STBL) til BBD
$0.18286
1 STBL(STBL) til BAM
KM0.1536024
1 STBL(STBL) til BIF
Fr267.24989
1 STBL(STBL) til BND
$0.1179447
1 STBL(STBL) til BSD
$0.09143
1 STBL(STBL) til JMD
$14.6333715
1 STBL(STBL) til KHR
365.72
1 STBL(STBL) til KMF
Fr38.94918
1 STBL(STBL) til LAK
1,987.6086559
1 STBL(STBL) til LKR
රු27.7563194
1 STBL(STBL) til MDL
L1.5515671
1 STBL(STBL) til MGA
Ar409.999549
1 STBL(STBL) til MOP
P0.7323543
1 STBL(STBL) til MVR
1.398879
1 STBL(STBL) til MWK
MK158.183043
1 STBL(STBL) til MZN
MT5.842377
1 STBL(STBL) til NPR
रु12.9318592
1 STBL(STBL) til PYG
648.42156
1 STBL(STBL) til RWF
Fr132.84779
1 STBL(STBL) til SBD
$0.7524689
1 STBL(STBL) til SCR
1.2489338
1 STBL(STBL) til SRD
$3.520055
1 STBL(STBL) til SVC
$0.8000125
1 STBL(STBL) til SZL
L1.5808247
1 STBL(STBL) til TMT
m0.320005
1 STBL(STBL) til TND
د.ت0.26916992
1 STBL(STBL) til TTD
$0.6189811
1 STBL(STBL) til UGX
Sh317.44496
1 STBL(STBL) til XAF
Fr51.65795
1 STBL(STBL) til XCD
$0.246861
1 STBL(STBL) til XOF
Fr51.65795
1 STBL(STBL) til XPF
Fr9.32586
1 STBL(STBL) til BWP
P1.2242477
1 STBL(STBL) til BZD
$0.1837743
1 STBL(STBL) til CVE
$8.6904215
1 STBL(STBL) til DJF
Fr16.18311
1 STBL(STBL) til DOP
$5.8570058
1 STBL(STBL) til DZD
د.ج11.8831571
1 STBL(STBL) til FJD
$0.2066318
1 STBL(STBL) til GNF
Fr788.1266
1 STBL(STBL) til GTQ
Q0.6985252
1 STBL(STBL) til GYD
$19.1472706
1 STBL(STBL) til ISK
kr11.33732

STBL Ressource

For en mere dybdegående forståelse af STBL, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel STBL hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om STBL

Hvor meget er STBL (STBL) værd i dag?
Den direkte STBL pris i USD er 0.09143 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle STBL til USD pris?
Den aktuelle pris på STBLtil USD er $ 0.09143. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af STBL?
Markedsværdien for STBL er $ 45.72M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af STBL?
Den cirkulerende forsyning af STBL er 500.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på STBL?
STBL opnåede en ATH-pris på 0.6107798696411226 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på STBL?
STBL så en ATL-pris på 0.05027366108223707 USD.
Hvad er handelsvolumen for STBL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for STBL er $ 612.91K USD.
Bliver STBL højere i år?
STBL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se STBL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:24:31 (UTC+8)

STBL (STBL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

STBL-til-USD Lommeregner

Beløb

STBL
STBL
USD
USD

1 STBL = 0.09143 USD

Handel STBL

STBL/USDT
$0.09159
+2.31%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

