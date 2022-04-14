GUNZ (GUN) Tokenomics Få vigtig indsigt i GUNZ (GUN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GUNZ (GUN) Information GUNZ is a Layer 1 blockchain purpose-built for AAA Web3 gaming, developed by Gunzilla Games. It powers a comprehensive gaming ecosystem with services tailored to the needs of both developers and players. Originally created to support a community-driven economy for Gunzilla's flagship title, Off The Grid (OTG), GUNZ has evolved into a full-featured platform offering blockchain-native infrastructure essential for modern game development. Officiel hjemmeside: https://gunbygunz.com/ Hvidbog: http://www.gunbygunz.com/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/3jUf2RTyXp867piSB2dt8uUcNiLDW58asjGtXkRAkBbe Køb GUN nu!

GUNZ (GUN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GUNZ (GUN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.45M $ 28.45M $ 28.45M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 274.10M $ 274.10M $ 274.10M Alle tiders Høj: $ 0.2001 $ 0.2001 $ 0.2001 Alle tiders Lav: $ 0.02068585729885456 $ 0.02068585729885456 $ 0.02068585729885456 Nuværende pris: $ 0.02741 $ 0.02741 $ 0.02741 Få mere at vide om GUNZ (GUN) pris

GUNZ (GUN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GUNZ (GUN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GUN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GUN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GUN's tokenomics, kan du udforske GUN tokens live-pris!

Sådan køber du GUN Er du interesseret i at tilføje GUNZ (GUN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe GUN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber GUN på MEXC nu!

GUNZ (GUN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for GUN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk GUN prishistorikken nu!

GUN Prisprediktion Vil du vide, hvor GUN måske er på vej hen? Vores GUN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se GUN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!