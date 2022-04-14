StarLink (STARL) Tokenomics Få vigtig indsigt i StarLink (STARL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StarLink (STARL) Information STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system. Officiel hjemmeside: https://www.starlproject.com/ Hvidbog: https://starlproject.com/starlink-wp-2.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8e6cd950ad6ba651f6dd608dc70e5886b1aa6b24 Køb STARL nu!

StarLink (STARL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StarLink (STARL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.47M $ 5.47M $ 5.47M Samlet udbud $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Cirkulerende forsyning $ 9.98T $ 9.98T $ 9.98T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.48M $ 5.48M $ 5.48M Alle tiders Høj: $ 0.00008903 $ 0.00008903 $ 0.00008903 Alle tiders Lav: $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 $ 0.00000032954322983 Nuværende pris: $ 0.000000548 $ 0.000000548 $ 0.000000548 Få mere at vide om StarLink (STARL) pris

StarLink (STARL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StarLink (STARL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STARL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STARL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STARL's tokenomics, kan du udforske STARL tokens live-pris!

Sådan køber du STARL Er du interesseret i at tilføje StarLink (STARL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STARL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber STARL på MEXC nu!

StarLink (STARL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STARL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STARL prishistorikken nu!

STARL Prisprediktion Vil du vide, hvor STARL måske er på vej hen? Vores STARL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STARL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!