STARL

STARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system.

NavnSTARL

RangNo.1290

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)0.00%

Cirkulationsforsyning9,979,172,029,858.488

Max Udbud10,000,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000,000

Cirkulationshastighed0.9979%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.000088229074497339,2021-11-17

Laveste pris0.00000032954322983,2025-04-09

Offentlig blockchainETH

IndledningSTARL is the first 100% community owned decentralized virtual space project. $STARL is the governance token of the Starl Ecosystem. Buy, sell and trade virtual satellites, spacecraft and lands while exploring the solar system.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.