StarHeroes (STARHEROES) Tokenomics

StarHeroes (STARHEROES) Tokenomics

Få vigtig indsigt i StarHeroes (STARHEROES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:53:04 (UTC+8)
USD

StarHeroes (STARHEROES) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StarHeroes (STARHEROES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 673.10K
$ 673.10K$ 673.10K
Samlet udbud
$ 566.31M
$ 566.31M$ 566.31M
Cirkulerende forsyning
$ 220.33M
$ 220.33M$ 220.33M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M
Alle tiders Høj:
$ 1.3
$ 1.3$ 1.3
Alle tiders Lav:
$ 0.00283335761097623
$ 0.00283335761097623$ 0.00283335761097623
Nuværende pris:
$ 0.003055
$ 0.003055$ 0.003055

StarHeroes (STARHEROES) Information

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

Officiel hjemmeside:
https://starheroes.community/
Hvidbog:
https://wiki.starheroes.community/
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6

StarHeroes (STARHEROES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for StarHeroes (STARHEROES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal STARHEROES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange STARHEROES tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår STARHEROES's tokenomics, kan du udforske STARHEROES tokens live-pris!

Sådan køber du STARHEROES

Er du interesseret i at tilføje StarHeroes (STARHEROES) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STARHEROES, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

StarHeroes (STARHEROES) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for STARHEROES hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

STARHEROES Prisprediktion

Vil du vide, hvor STARHEROES måske er på vej hen? Vores STARHEROES prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.

Læs og forstå venligst Brugeraftalen og Privatlivspolitikken