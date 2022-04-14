BIO Protocol (BIO) Tokenomics Få vigtig indsigt i BIO Protocol (BIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BIO Protocol (BIO) Information BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science. Officiel hjemmeside: https://bio.xyz Hvidbog: https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol Block Explorer: https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ Køb BIO nu!

BIO Protocol (BIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BIO Protocol (BIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 171.05M $ 171.05M $ 171.05M Samlet udbud $ 3.32B $ 3.32B $ 3.32B Cirkulerende forsyning $ 1.66B $ 1.66B $ 1.66B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 343.09M $ 343.09M $ 343.09M Alle tiders Høj: $ 1.0501 $ 1.0501 $ 1.0501 Alle tiders Lav: $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 Nuværende pris: $ 0.10334 $ 0.10334 $ 0.10334 Få mere at vide om BIO Protocol (BIO) pris

BIO Protocol (BIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BIO Protocol (BIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BIO's tokenomics, kan du udforske BIO tokens live-pris!

BIO Protocol (BIO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BIO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BIO prishistorikken nu!

BIO Prisprediktion Vil du vide, hvor BIO måske er på vej hen? Vores BIO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BIO Tokens prisprediktion nu!

