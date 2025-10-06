Hvad er StarHeroes (STARHEROES)

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports. Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

StarHeroes er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineStarHeroesinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekSTARHEROEStilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om StarHeroes på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din StarHeroes købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

StarHeroes Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil StarHeroes (STARHEROES) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine StarHeroes (STARHEROES) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for StarHeroes.

Tjek StarHeroes prisprediktion nu!

StarHeroes (STARHEROES) Tokenomics

At forstå tokenomics for StarHeroes (STARHEROES) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om STARHEROES Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du StarHeroes (STARHEROES)

Leder du efter, hvordan du køber StarHeroes? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe StarHeroes på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

STARHEROES til lokale valutaer

Prøv konverter

StarHeroes Ressource

For en mere dybdegående forståelse af StarHeroes, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om StarHeroes Hvor meget er StarHeroes (STARHEROES) værd i dag? Den direkte STARHEROES pris i USD er 0.004641 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle STARHEROES til USD pris? $ 0.004641 . Tjek Den aktuelle pris på STARHEROEStil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af StarHeroes? Markedsværdien for STARHEROES er $ 1.02M USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af STARHEROES? Den cirkulerende forsyning af STARHEROES er 220.26M USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på STARHEROES? STARHEROES opnåede en ATH-pris på 1.3053024632863512 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på STARHEROES? STARHEROES så en ATL-pris på 0.00283335761097623 USD . Hvad er handelsvolumen for STARHEROES? Direkte 24-timers handelsvolumen for STARHEROES er $ 80.33K USD . Bliver STARHEROES højere i år? STARHEROES kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se STARHEROES prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

StarHeroes (STARHEROES) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025