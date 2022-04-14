StarHeroes (STAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i StarHeroes (STAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StarHeroes (STAR) Information Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports. Officiel hjemmeside: https://starheroes.community/ Hvidbog: https://wiki.starheroes.community/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xb299751b088336e165da313c33e3195b8c6663a6 Køb STAR nu!

StarHeroes (STAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StarHeroes (STAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Samlet udbud $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Cirkulerende forsyning $ 239.36M $ 239.36M $ 239.36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.09M $ 5.09M $ 5.09M Alle tiders Høj: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Alle tiders Lav: $ 0.004714549947667772 $ 0.004714549947667772 $ 0.004714549947667772 Nuværende pris: $ 0.007278 $ 0.007278 $ 0.007278 Få mere at vide om StarHeroes (STAR) pris

StarHeroes (STAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StarHeroes (STAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STAR's tokenomics, kan du udforske STAR tokens live-pris!

Sådan køber du STAR Er du interesseret i at tilføje StarHeroes (STAR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STAR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber STAR på MEXC nu!

StarHeroes (STAR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STAR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STAR prishistorikken nu!

STAR Prisprediktion Vil du vide, hvor STAR måske er på vej hen? Vores STAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STAR Tokens prisprediktion nu!

