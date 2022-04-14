StorX Network (SRX) Tokenomics Få vigtig indsigt i StorX Network (SRX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

StorX Network (SRX) Information StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability. Officiel hjemmeside: https://storx.tech/ Hvidbog: https://storx.tech/pdf/storx-whitepaper-1.pdf Block Explorer: https://xdcscan.io/token/0x5d5f074837f5d4618b3916ba74de1bf9662a3fed Køb SRX nu!

StorX Network (SRX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StorX Network (SRX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 575.62M $ 575.62M $ 575.62M Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.59M $ 33.59M $ 33.59M Alle tiders Høj: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.05835 $ 0.05835 $ 0.05835 Få mere at vide om StorX Network (SRX) pris

StorX Network (SRX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StorX Network (SRX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SRX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SRX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SRX's tokenomics, kan du udforske SRX tokens live-pris!

