DOGS (DOGS) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOGS (DOGS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOGS (DOGS) Information The image of DOGS is inspired by Spotty, a mascot created by TON founder Pavel Durov for the Telegram community, embodying its unique spirit and culture. According to the project's community announcement, this coin is not just for fun. All its sales revenue supports orphanages and children's homes, continuing Spotty's charitable legacy. Officiel hjemmeside: http://dogs.dev/?utm_source=coinmarketcap Block Explorer: https://tonviewer.com/EQCvxJy4eG8hyHBFsZ7eePxrRsUQSFE_jpptRAYBmcG_DOGS Køb DOGS nu!

DOGS (DOGS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOGS (DOGS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 68.88M $ 68.88M $ 68.88M Samlet udbud $ 550.00B $ 550.00B $ 550.00B Cirkulerende forsyning $ 516.75B $ 516.75B $ 516.75B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 73.32M $ 73.32M $ 73.32M Alle tiders Høj: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Alle tiders Lav: $ 0.000100955965351554 $ 0.000100955965351554 $ 0.000100955965351554 Nuværende pris: $ 0.0001333 $ 0.0001333 $ 0.0001333 Få mere at vide om DOGS (DOGS) pris

DOGS (DOGS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOGS (DOGS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGS's tokenomics, kan du udforske DOGS tokens live-pris!

Sådan køber du DOGS Er du interesseret i at tilføje DOGS (DOGS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe DOGS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber DOGS på MEXC nu!

DOGS (DOGS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for DOGS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk DOGS prishistorikken nu!

DOGS Prisprediktion Vil du vide, hvor DOGS måske er på vej hen? Vores DOGS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOGS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!