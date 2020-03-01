HIVE (HIVE) Tokenomics Få vigtig indsigt i HIVE (HIVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

HIVE (HIVE) Information Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development. Officiel hjemmeside: https://hive.io/ Hvidbog: https://hive.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explore.openhive.network Køb HIVE nu!

HIVE (HIVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for HIVE (HIVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 104.93M $ 104.93M $ 104.93M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 484.45M $ 484.45M $ 484.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 3.4103 $ 3.4103 $ 3.4103 Alle tiders Lav: $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 Nuværende pris: $ 0.2166 $ 0.2166 $ 0.2166 Få mere at vide om HIVE (HIVE) pris

HIVE (HIVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for HIVE (HIVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HIVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HIVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår HIVE's tokenomics, kan du udforske HIVE tokens live-pris!

HIVE (HIVE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for HIVE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk HIVE prishistorikken nu!

HIVE Prisprediktion Vil du vide, hvor HIVE måske er på vej hen? Vores HIVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se HIVE Tokens prisprediktion nu!

