Serum (SRM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Serum (SRM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Serum (SRM) Information "Serum is a decentralized exchange and an ecosystem that brings high speed and low transaction costs to decentralized finance. It is permissionless and is built on the Solana blockchain. Serum was created to eliminate the vulnerabilities in the current DeFi space that exist due to incomplete decentralization. It is claimed to be fully decentralized and runs on a non-custodial exchange with cross-chain trading support and no know your customer (KYC) requirements" Officiel hjemmeside: https://portal.projectserum.com/ Hvidbog: https://docs.projectserum.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt Køb SRM nu!

Serum (SRM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Serum (SRM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 263.24M $ 263.24M $ 263.24M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 13.6943 $ 13.6943 $ 13.6943 Alle tiders Lav: $ 0.008542735231380561 $ 0.008542735231380561 $ 0.008542735231380561 Nuværende pris: $ 0.01215 $ 0.01215 $ 0.01215 Få mere at vide om Serum (SRM) pris

Serum (SRM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Serum (SRM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SRM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SRM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SRM's tokenomics, kan du udforske SRM tokens live-pris!

Serum (SRM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SRM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SRM prishistorikken nu!

SRM Prisprediktion Vil du vide, hvor SRM måske er på vej hen? Vores SRM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SRM Tokens prisprediktion nu!

