Soldex (SOLX) Information The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds. Officiel hjemmeside: https://soldex.ai/ Hvidbog: https://soldexai.gitbook.io/soldex-whitepaper/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CH74tuRLTYcxG7qNJCsV9rghfLXJCQJbsu7i52a8F1Gn Køb SOLX nu!

Soldex (SOLX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Soldex (SOLX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 75.59K Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 420.41M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 0.25 Alle tiders Lav: $ 0.000026885078873052 Nuværende pris: $ 0.0001798

Soldex (SOLX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Soldex (SOLX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLX's tokenomics, kan du udforske SOLX tokens live-pris!

Soldex (SOLX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SOLX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SOLX prishistorikken nu!

