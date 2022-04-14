Solama (SOLAMA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Solama (SOLAMA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Solama (SOLAMA) Information Solama The Official "Unofficial" Solana Mascot. While embracing its playful nature, SOLAMA is committed to positioning itself as the next significant meme coin sensation on the SOLANA blockchain. The project envisions a vibrant community that shares an interest in the convergence of cryptocurrency and humor. SOLAMA's unique narrative, coupled with its lama-themed charm, seeks to resonate with users looking for an alternative and entertaining experience within the broader crypto landscape. Officiel hjemmeside: https://www.solama.com/ Hvidbog: https://www.solama.com/blog/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AVLhahDcDQ4m4vHM4ug63oh7xc8Jtk49Dm5hoe9Sazqr Køb SOLAMA nu!

Solama (SOLAMA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Solama (SOLAMA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Samlet udbud $ 676.58M $ 676.58M $ 676.58M Cirkulerende forsyning $ 653.87M $ 653.87M $ 653.87M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.04M $ 3.04M $ 3.04M Alle tiders Høj: $ 0.1476 $ 0.1476 $ 0.1476 Alle tiders Lav: $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 $ 0.000005565803546526 Nuværende pris: $ 0.00449 $ 0.00449 $ 0.00449 Få mere at vide om Solama (SOLAMA) pris

Solama (SOLAMA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Solama (SOLAMA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOLAMA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOLAMA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOLAMA's tokenomics, kan du udforske SOLAMA tokens live-pris!

Sådan køber du SOLAMA Er du interesseret i at tilføje Solama (SOLAMA) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SOLAMA, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SOLAMA på MEXC nu!

Solama (SOLAMA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SOLAMA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SOLAMA prishistorikken nu!

SOLAMA Prisprediktion Vil du vide, hvor SOLAMA måske er på vej hen? Vores SOLAMA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOLAMA Tokens prisprediktion nu!

