StatusNetwork (SNT) Information Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies. Officiel hjemmeside: http://status.im/ Hvidbog: https://status.im/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/StatusNetwork Køb SNT nu!

StatusNetwork (SNT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for StatusNetwork (SNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 131.46M $ 131.46M $ 131.46M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 4.79B $ 4.79B $ 4.79B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.5099 $ 0.5099 $ 0.5099 Alle tiders Lav: $ 0.00619645271405 $ 0.00619645271405 $ 0.00619645271405 Nuværende pris: $ 0.02742 $ 0.02742 $ 0.02742 Få mere at vide om StatusNetwork (SNT) pris

StatusNetwork (SNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for StatusNetwork (SNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNT's tokenomics, kan du udforske SNT tokens live-pris!

StatusNetwork (SNT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SNT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SNT prishistorikken nu!

SNT Prisprediktion Vil du vide, hvor SNT måske er på vej hen? Vores SNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SNT Tokens prisprediktion nu!

