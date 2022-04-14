Skate (SKATE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Skate (SKATE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Skate (SKATE) Information Skate is a multi-VM infrastructure project that enables any decentralized application to run seamlessly across multiple blockchains, including both EVM and alternative VMs. It also provides native access to VM-specific applications on other chains—for example, allowing EVM apps to operate directly within SVM or TON environments. Officiel hjemmeside: https://skatechain.org Hvidbog: https://www.skatechain.org/amm-whitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/9v6BKHg8WWKBPTGqLFQz87RxyaHHDygx8SnZEbBFmns2 Køb SKATE nu!

Skate (SKATE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Skate (SKATE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.96M $ 8.96M $ 8.96M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 212.70M $ 212.70M $ 212.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 42.12M $ 42.12M $ 42.12M Alle tiders Høj: $ 0.2744 $ 0.2744 $ 0.2744 Alle tiders Lav: $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 $ 0.032356110373889 Nuværende pris: $ 0.04212 $ 0.04212 $ 0.04212 Få mere at vide om Skate (SKATE) pris

Skate (SKATE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Skate (SKATE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKATE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKATE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKATE's tokenomics, kan du udforske SKATE tokens live-pris!

