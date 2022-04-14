MyShell Token (SHELL) Tokenomics Få vigtig indsigt i MyShell Token (SHELL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MyShell Token (SHELL) Information MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership. Officiel hjemmeside: https://myshell.ai/ Hvidbog: https://docs.myshell.ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3 Køb SHELL nu!

MyShell Token (SHELL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MyShell Token (SHELL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 40.39M $ 40.39M $ 40.39M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 299.00M $ 299.00M $ 299.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 135.10M $ 135.10M $ 135.10M Alle tiders Høj: $ 0.88 $ 0.88 $ 0.88 Alle tiders Lav: $ 0.10827828287204228 $ 0.10827828287204228 $ 0.10827828287204228 Nuværende pris: $ 0.1351 $ 0.1351 $ 0.1351 Få mere at vide om MyShell Token (SHELL) pris

MyShell Token (SHELL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MyShell Token (SHELL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHELL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHELL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHELL's tokenomics, kan du udforske SHELL tokens live-pris!

MyShell Token (SHELL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SHELL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SHELL prishistorikken nu!

