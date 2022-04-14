MyShell Token (SHELL) Tokenomics

Få vigtig indsigt i MyShell Token (SHELL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
MyShell Token (SHELL) Information

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

Officiel hjemmeside:
https://myshell.ai/
Hvidbog:
https://docs.myshell.ai
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf2c88757f8d03634671208935974B60a2a28Bdb3

MyShell Token (SHELL) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MyShell Token (SHELL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 40.39M
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 299.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 135.10M
Alle tiders Høj:
$ 0.88
Alle tiders Lav:
$ 0.10827828287204228
Nuværende pris:
$ 0.1351
MyShell Token (SHELL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for MyShell Token (SHELL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SHELL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SHELL tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SHELL's tokenomics, kan du udforske SHELL tokens live-pris!

