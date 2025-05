SHELL

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

RangNo.492

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)8.78%

Cirkulationsforsyning284,499,999.99999

Max Udbud1,000,000,000

Samlet Udbud1,000,000,000

Cirkulationshastighed0.2844%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.725643854765775,2025-02-13

Laveste pris0.10827828287204228,2025-04-14

Offentlig blockchainBSC

