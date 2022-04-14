SGC (SGC) Tokenomics Få vigtig indsigt i SGC (SGC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SGC (SGC) Information KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace. Officiel hjemmeside: https://kai-sangokushi-taisen.games/en Hvidbog: https://info.kai-sangokushi-taisen.games/en/litepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xE0A441D23cedB44822dfC8562E4d8d39C6B7F946 Køb SGC nu!

SGC (SGC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SGC (SGC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 789.28K $ 789.28K $ 789.28K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.69B $ 1.69B $ 1.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Alle tiders Høj: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 Alle tiders Lav: $ 0.000390711917863908 $ 0.000390711917863908 $ 0.000390711917863908 Nuværende pris: $ 0.0004661 $ 0.0004661 $ 0.0004661 Få mere at vide om SGC (SGC) pris

SGC (SGC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SGC (SGC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SGC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SGC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SGC's tokenomics, kan du udforske SGC tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje SGC (SGC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SGC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

SGC (SGC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SGC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SGC prishistorikken nu!

SGC Prisprediktion Vil du vide, hvor SGC måske er på vej hen? Vores SGC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SGC Tokens prisprediktion nu!

