Seedify.fund (SFUND) Tokenomics
Seedify.fund (SFUND) Information

Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience.

Officiel hjemmeside:
https://seedify.fund/
Hvidbog:
https://docs.seedify.fund/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12

Seedify.fund (SFUND) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Seedify.fund (SFUND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 41.27M
Samlet udbud
$ 100.00M
Cirkulerende forsyning
$ 72.31M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 57.07M
Alle tiders Høj:
$ 16.935
Alle tiders Lav:
$ 0.28641308
Nuværende pris:
$ 0.5707
Seedify.fund (SFUND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Seedify.fund (SFUND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SFUND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SFUND tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SFUND's tokenomics, kan du udforske SFUND tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.