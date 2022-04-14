Seedify.fund (SFUND) Tokenomics Få vigtig indsigt i Seedify.fund (SFUND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Seedify.fund (SFUND) Information Seedify is a leading incubator and launchpad for Web3 projects, primarily focusing on innovative technologies including Web3 gaming, NFTs, and Metaverse. It provides creators and developers with opportunities for funding, community development, marketing, and a strong partnership network. This support system is designed to facilitate the successful introduction of top-tier projects to both the Seedify community and a wider audience. Officiel hjemmeside: https://seedify.fund/ Hvidbog: https://docs.seedify.fund/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x477bc8d23c634c154061869478bce96be6045d12 Køb SFUND nu!

Seedify.fund (SFUND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Seedify.fund (SFUND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 41.27M $ 41.27M $ 41.27M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 72.31M $ 72.31M $ 72.31M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 57.07M $ 57.07M $ 57.07M Alle tiders Høj: $ 16.935 $ 16.935 $ 16.935 Alle tiders Lav: $ 0.28641308 $ 0.28641308 $ 0.28641308 Nuværende pris: $ 0.5707 $ 0.5707 $ 0.5707 Få mere at vide om Seedify.fund (SFUND) pris

Seedify.fund (SFUND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Seedify.fund (SFUND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SFUND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SFUND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SFUND's tokenomics, kan du udforske SFUND tokens live-pris!

Sådan køber du SFUND Er du interesseret i at tilføje Seedify.fund (SFUND) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SFUND, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SFUND på MEXC nu!

Seedify.fund (SFUND) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SFUND hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SFUND prishistorikken nu!

SFUND Prisprediktion Vil du vide, hvor SFUND måske er på vej hen? Vores SFUND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SFUND Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!