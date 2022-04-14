Script Network (SCPT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Script Network (SCPT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Script Network (SCPT) Information With television progressively turning into a cord-cutting, digital experience, Script.TV is focused on delivering a unique, industry-defining experience, using blockchain technology. Although there are multiple options to consume content globally, Script.TV is the first to bring live television to the blockchain, with on-chain rewards through NFTs, gifts, and tokens by watching content every hour. Officiel hjemmeside: https://token.script.tv Hvidbog: https://documentation.script.tv Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0669538FcdeF9A73CD37938eBa8c79E652BB93AA Køb SCPT nu!

Script Network (SCPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Script Network (SCPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 320.46K $ 320.46K $ 320.46K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 680.81M $ 680.81M $ 680.81M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 470.70K $ 470.70K $ 470.70K Alle tiders Høj: $ 0.062 $ 0.062 $ 0.062 Alle tiders Lav: $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 $ 0.000031903065015402 Nuværende pris: $ 0.0004707 $ 0.0004707 $ 0.0004707 Få mere at vide om Script Network (SCPT) pris

Script Network (SCPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Script Network (SCPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCPT's tokenomics, kan du udforske SCPT tokens live-pris!

Sådan køber du SCPT Er du interesseret i at tilføje Script Network (SCPT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SCPT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SCPT på MEXC nu!

Script Network (SCPT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SCPT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SCPT prishistorikken nu!

SCPT Prisprediktion Vil du vide, hvor SCPT måske er på vej hen? Vores SCPT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SCPT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!