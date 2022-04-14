Scotty Beam (SCOTTY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Scotty Beam (SCOTTY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Scotty Beam (SCOTTY) Information Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage. Officiel hjemmeside: https://scottybeam.io/ Hvidbog: https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/ Køb SCOTTY nu!

Scotty Beam (SCOTTY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Scotty Beam (SCOTTY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 166.90K $ 166.90K $ 166.90K Samlet udbud $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Cirkulerende forsyning $ 460.67M $ 460.67M $ 460.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 271.73K $ 271.73K $ 271.73K Alle tiders Høj: $ 0.2485 $ 0.2485 $ 0.2485 Alle tiders Lav: $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 Nuværende pris: $ 0.0003623 $ 0.0003623 $ 0.0003623 Få mere at vide om Scotty Beam (SCOTTY) pris

Scotty Beam (SCOTTY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Scotty Beam (SCOTTY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCOTTY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCOTTY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCOTTY's tokenomics, kan du udforske SCOTTY tokens live-pris!

Sådan køber du SCOTTY Er du interesseret i at tilføje Scotty Beam (SCOTTY) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SCOTTY, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SCOTTY på MEXC nu!

Scotty Beam (SCOTTY) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SCOTTY hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SCOTTY prishistorikken nu!

SCOTTY Prisprediktion Vil du vide, hvor SCOTTY måske er på vej hen? Vores SCOTTY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SCOTTY Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!