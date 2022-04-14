Sauber FT (SAUBER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sauber FT (SAUBER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sauber FT (SAUBER) Information $SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences. Officiel hjemmeside: https://www.socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xcf6D626203011e5554C82baBE17dd7CDC4Ee86BF Køb SAUBER nu!

Sauber FT (SAUBER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sauber FT (SAUBER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 636.31K $ 636.31K $ 636.31K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.98 $ 1.98 $ 1.98 Alle tiders Lav: $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 $ 0.15112019453382508 Nuværende pris: $ 0.2284 $ 0.2284 $ 0.2284 Få mere at vide om Sauber FT (SAUBER) pris

Sauber FT (SAUBER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sauber FT (SAUBER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SAUBER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SAUBER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SAUBER's tokenomics, kan du udforske SAUBER tokens live-pris!

Sådan køber du SAUBER Er du interesseret i at tilføje Sauber FT (SAUBER) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SAUBER, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SAUBER på MEXC nu!

Sauber FT (SAUBER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SAUBER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SAUBER prishistorikken nu!

SAUBER Prisprediktion Vil du vide, hvor SAUBER måske er på vej hen? Vores SAUBER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SAUBER Tokens prisprediktion nu!

