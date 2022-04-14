RONIN (RON) Tokenomics Få vigtig indsigt i RONIN (RON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RONIN (RON) Information Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain. Officiel hjemmeside: https://roninchain.com Hvidbog: https://docs.roninchain.com/basics/white-paper Block Explorer: https://app.roninchain.com/ Køb RON nu!

RONIN (RON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RONIN (RON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 384.75M $ 384.75M $ 384.75M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 693.12M $ 693.12M $ 693.12M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 555.10M $ 555.10M $ 555.10M Alle tiders Høj: $ 4.536 $ 4.536 $ 4.536 Alle tiders Lav: $ 0.19762703891193972 $ 0.19762703891193972 $ 0.19762703891193972 Nuværende pris: $ 0.5551 $ 0.5551 $ 0.5551 Få mere at vide om RONIN (RON) pris

RONIN (RON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RONIN (RON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RON's tokenomics, kan du udforske RON tokens live-pris!

Sådan køber du RON Er du interesseret i at tilføje RONIN (RON) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe RON, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber RON på MEXC nu!

RONIN (RON) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RON prishistorikken nu!

RON Prisprediktion Vil du vide, hvor RON måske er på vej hen? Vores RON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RON Tokens prisprediktion nu!

