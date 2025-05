RON

Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.

NavnRON

RangNo.133

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel0.0001%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%2,27

Cirkulationsforsyning654.239.687,9637812

Max Udbud1.000.000.000

Samlet Udbud1.000.000.000

Cirkulationshastighed0.6542%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj4.496934458163238,2024-03-13

Laveste pris0.19762703891193972,2022-11-21

Offentlig blockchainRONIN

Sektor

Social Media

