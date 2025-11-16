Rizenet Token (RIZE) Tokenomics

Rizenet Token (RIZE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rizenet Token (RIZE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 9.64M
Samlet udbud
$ 5.00B
Cirkulerende forsyning
$ 970.96M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 49.65M
Alle tiders Høj:
$ 0.095
Alle tiders Lav:
$ 0.009555057531864588
Nuværende pris:
$ 0.00993
Rizenet Token (RIZE) Information

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Officiel hjemmeside:
https://www.t-rize.io/
Hvidbog:
https://storage.googleapis.com/white-paper/RIZE_Utility_Token_White_Paper.pdf
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0x9818B6c09f5ECc843060927E8587c427C7C93583

Rizenet Token (RIZE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Rizenet Token (RIZE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal RIZE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange RIZE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår RIZE's tokenomics, kan du udforske RIZE tokens live-pris!

