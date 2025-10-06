UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Rizenet Token pris i dag er 0.01281 USD. Følg med i realtid RIZE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RIZE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Rizenet Token pris i dag er 0.01281 USD. Følg med i realtid RIZE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RIZE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om RIZE

RIZE Prisinfo

Hvad er RIZE

RIZE Whitepaper

RIZE Officiel hjemmeside

RIZE Tokenomics

RIZE Prisprognose

RIZE Historik

RIZE Købsguide

RIZE-til-fiat-valutaomregner

RIZE Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Rizenet Token Logo

Rizenet Token-kurs(RIZE)

1 RIZE til USD direkte pris:

$0.01279
$0.01279$0.01279
0.00%1D
USD
Rizenet Token (RIZE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:16:00 (UTC+8)

Rizenet Token (RIZE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01241
$ 0.01241$ 0.01241
24H lav
$ 0.01415
$ 0.01415$ 0.01415
24H høj

$ 0.01241
$ 0.01241$ 0.01241

$ 0.01415
$ 0.01415$ 0.01415

$ 0.10217127339481945
$ 0.10217127339481945$ 0.10217127339481945

$ 0.010133475714606262
$ 0.010133475714606262$ 0.010133475714606262

+0.23%

0.00%

-10.42%

-10.42%

Rizenet Token (RIZE) realtidsprisen er $ 0.01281. I løbet af de sidste 24 timer har RIZE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01241 og et højdepunkt på $ 0.01415, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RIZEs højeste pris nogensinde er $ 0.10217127339481945, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.010133475714606262.

Når det gælder kortsigtet performance, RIZE har ændret sig med +0.23% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og -10.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Rizenet Token (RIZE) Markedsinformation

No.1042

$ 12.44M
$ 12.44M$ 12.44M

$ 32.13K
$ 32.13K$ 32.13K

$ 64.05M
$ 64.05M$ 64.05M

971.19M
971.19M 971.19M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,998,439,721.526079
4,998,439,721.526079 4,998,439,721.526079

19.42%

BASE

Den nuværende markedsværdi på Rizenet Token er $ 12.44M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 32.13K. Det cirkulerende forsyning af RIZE er 971.19M, med et samlet udbud på 4998439721.526079. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 64.05M.

Rizenet Token (RIZE) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Rizenet Token i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 00.00%
30 dage$ -0.00116-8.31%
60 dage$ -0.01081-45.77%
90 dage$ -0.04108-76.23%
Rizenet Token Prisændring i dag

I dag RIZE blev der registreret en ændring på $ 0 (0.00%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Rizenet Token 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00116 (-8.31%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Rizenet Token 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage RIZE sås en ændring af $ -0.01081 (-45.77%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Rizenet Token 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.04108 (-76.23%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Rizenet Token (RIZE)?

Tjek Rizenet TokenPrishistorik-siden nu.

Hvad er Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Rizenet Token er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineRizenet Tokeninvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekRIZEtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Rizenet Token på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Rizenet Token købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Rizenet Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Rizenet Token (RIZE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Rizenet Token (RIZE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Rizenet Token.

Tjek Rizenet Token prisprediktion nu!

Rizenet Token (RIZE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Rizenet Token (RIZE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RIZE Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Rizenet Token (RIZE)

Leder du efter, hvordan du køber Rizenet Token? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Rizenet Token på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

RIZE til lokale valutaer

1 Rizenet Token(RIZE) til VND
337.09515
1 Rizenet Token(RIZE) til AUD
A$0.0194712
1 Rizenet Token(RIZE) til GBP
0.0097356
1 Rizenet Token(RIZE) til EUR
0.0110166
1 Rizenet Token(RIZE) til USD
$0.01281
1 Rizenet Token(RIZE) til MYR
RM0.0536739
1 Rizenet Token(RIZE) til TRY
0.5384043
1 Rizenet Token(RIZE) til JPY
¥1.95993
1 Rizenet Token(RIZE) til ARS
ARS$18.3787632
1 Rizenet Token(RIZE) til RUB
1.0297959
1 Rizenet Token(RIZE) til INR
1.1371437
1 Rizenet Token(RIZE) til IDR
Rp213.4999146
1 Rizenet Token(RIZE) til PHP
0.7518189
1 Rizenet Token(RIZE) til EGP
￡E.0.6050163
1 Rizenet Token(RIZE) til BRL
R$0.0687897
1 Rizenet Token(RIZE) til CAD
C$0.017934
1 Rizenet Token(RIZE) til BDT
1.5669192
1 Rizenet Token(RIZE) til NGN
18.5114748
1 Rizenet Token(RIZE) til COP
$49.2691815
1 Rizenet Token(RIZE) til ZAR
R.0.2225097
1 Rizenet Token(RIZE) til UAH
0.5373795
1 Rizenet Token(RIZE) til TZS
T.Sh.31.3970538
1 Rizenet Token(RIZE) til VES
Bs2.83101
1 Rizenet Token(RIZE) til CLP
$12.06702
1 Rizenet Token(RIZE) til PKR
Rs3.617544
1 Rizenet Token(RIZE) til KZT
6.7634238
1 Rizenet Token(RIZE) til THB
฿0.4127382
1 Rizenet Token(RIZE) til TWD
NT$0.3944199
1 Rizenet Token(RIZE) til AED
د.إ0.0470127
1 Rizenet Token(RIZE) til CHF
Fr0.010248
1 Rizenet Token(RIZE) til HKD
HK$0.0995337
1 Rizenet Token(RIZE) til AMD
֏4.8854778
1 Rizenet Token(RIZE) til MAD
.د.م0.1182363
1 Rizenet Token(RIZE) til MXN
$0.2377536
1 Rizenet Token(RIZE) til SAR
ريال0.0480375
1 Rizenet Token(RIZE) til ETB
Br1.9680003
1 Rizenet Token(RIZE) til KES
KSh1.6504404
1 Rizenet Token(RIZE) til JOD
د.أ0.00908229
1 Rizenet Token(RIZE) til PLN
0.0471408
1 Rizenet Token(RIZE) til RON
лв0.0564921
1 Rizenet Token(RIZE) til SEK
kr0.1214388
1 Rizenet Token(RIZE) til BGN
лв0.0216489
1 Rizenet Token(RIZE) til HUF
Ft4.3101807
1 Rizenet Token(RIZE) til CZK
0.2701629
1 Rizenet Token(RIZE) til KWD
د.ك0.00390705
1 Rizenet Token(RIZE) til ILS
0.0416325
1 Rizenet Token(RIZE) til BOB
Bs0.0885171
1 Rizenet Token(RIZE) til AZN
0.021777
1 Rizenet Token(RIZE) til TJS
SM0.1175958
1 Rizenet Token(RIZE) til GEL
0.0347151
1 Rizenet Token(RIZE) til AOA
Kz11.7415179
1 Rizenet Token(RIZE) til BHD
.د.ب0.00480375
1 Rizenet Token(RIZE) til BMD
$0.01281
1 Rizenet Token(RIZE) til DKK
kr0.0828807
1 Rizenet Token(RIZE) til HNL
L0.3358782
1 Rizenet Token(RIZE) til MUR
0.5859294
1 Rizenet Token(RIZE) til NAD
$0.2214849
1 Rizenet Token(RIZE) til NOK
kr0.1296372
1 Rizenet Token(RIZE) til NZD
$0.0222894
1 Rizenet Token(RIZE) til PAB
B/.0.01281
1 Rizenet Token(RIZE) til PGK
K0.053802
1 Rizenet Token(RIZE) til QAR
ر.ق0.0465003
1 Rizenet Token(RIZE) til RSD
дин.1.3012398
1 Rizenet Token(RIZE) til UZS
soʻm152.4999756
1 Rizenet Token(RIZE) til ALL
L1.0695069
1 Rizenet Token(RIZE) til ANG
ƒ0.0229299
1 Rizenet Token(RIZE) til AWG
ƒ0.0229299
1 Rizenet Token(RIZE) til BBD
$0.02562
1 Rizenet Token(RIZE) til BAM
KM0.0215208
1 Rizenet Token(RIZE) til BIF
Fr37.44363
1 Rizenet Token(RIZE) til BND
$0.0165249
1 Rizenet Token(RIZE) til BSD
$0.01281
1 Rizenet Token(RIZE) til JMD
$2.0502405
1 Rizenet Token(RIZE) til KHR
51.24
1 Rizenet Token(RIZE) til KMF
Fr5.45706
1 Rizenet Token(RIZE) til LAK
278.4782553
1 Rizenet Token(RIZE) til LKR
රු3.8888598
1 Rizenet Token(RIZE) til MDL
L0.2173857
1 Rizenet Token(RIZE) til MGA
Ar57.443883
1 Rizenet Token(RIZE) til MOP
P0.1026081
1 Rizenet Token(RIZE) til MVR
0.195993
1 Rizenet Token(RIZE) til MWK
MK22.162581
1 Rizenet Token(RIZE) til MZN
MT0.818559
1 Rizenet Token(RIZE) til NPR
रु1.8118464
1 Rizenet Token(RIZE) til PYG
90.84852
1 Rizenet Token(RIZE) til RWF
Fr18.61293
1 Rizenet Token(RIZE) til SBD
$0.1054263
1 Rizenet Token(RIZE) til SCR
0.1749846
1 Rizenet Token(RIZE) til SRD
$0.493185
1 Rizenet Token(RIZE) til SVC
$0.1120875
1 Rizenet Token(RIZE) til SZL
L0.2214849
1 Rizenet Token(RIZE) til TMT
m0.044835
1 Rizenet Token(RIZE) til TND
د.ت0.03771264
1 Rizenet Token(RIZE) til TTD
$0.0867237
1 Rizenet Token(RIZE) til UGX
Sh44.47632
1 Rizenet Token(RIZE) til XAF
Fr7.23765
1 Rizenet Token(RIZE) til XCD
$0.034587
1 Rizenet Token(RIZE) til XOF
Fr7.23765
1 Rizenet Token(RIZE) til XPF
Fr1.30662
1 Rizenet Token(RIZE) til BWP
P0.1715259
1 Rizenet Token(RIZE) til BZD
$0.0257481
1 Rizenet Token(RIZE) til CVE
$1.2175905
1 Rizenet Token(RIZE) til DJF
Fr2.26737
1 Rizenet Token(RIZE) til DOP
$0.8206086
1 Rizenet Token(RIZE) til DZD
د.ج1.6649157
1 Rizenet Token(RIZE) til FJD
$0.0289506
1 Rizenet Token(RIZE) til GNF
Fr110.4222
1 Rizenet Token(RIZE) til GTQ
Q0.0978684
1 Rizenet Token(RIZE) til GYD
$2.6826702
1 Rizenet Token(RIZE) til ISK
kr1.58844

Rizenet Token Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Rizenet Token, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Rizenet Token hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Rizenet Token

Hvor meget er Rizenet Token (RIZE) værd i dag?
Den direkte RIZE pris i USD er 0.01281 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle RIZE til USD pris?
Den aktuelle pris på RIZEtil USD er $ 0.01281. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Rizenet Token?
Markedsværdien for RIZE er $ 12.44M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af RIZE?
Den cirkulerende forsyning af RIZE er 971.19M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på RIZE?
RIZE opnåede en ATH-pris på 0.10217127339481945 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RIZE?
RIZE så en ATL-pris på 0.010133475714606262 USD.
Hvad er handelsvolumen for RIZE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for RIZE er $ 32.13K USD.
Bliver RIZE højere i år?
RIZE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RIZE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:16:00 (UTC+8)

Rizenet Token (RIZE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

RIZE-til-USD Lommeregner

Beløb

RIZE
RIZE
USD
USD

1 RIZE = 0.01281 USD

Handel RIZE

RIZE/USDT
$0.01279
$0.01279$0.01279
0.00%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,952.69
$109,952.69$109,952.69

-0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,867.44
$3,867.44$3,867.44

-0.72%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02832
$0.02832$0.02832

-5.75%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.09
$185.09$185.09

-0.71%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,952.69
$109,952.69$109,952.69

-0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,867.44
$3,867.44$3,867.44

-0.72%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.09
$185.09$185.09

-0.71%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.90
$73.90$73.90

+4.21%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.723
$19.723$19.723

+3.22%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07260
$0.07260$0.07260

+45.20%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000016
$0.000000000000000000000016$0.000000000000000000000016

+220.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000419
$0.000419$0.000419

+145.02%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004822
$0.00004822$0.00004822

+63.90%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0033281
$0.0033281$0.0033281

+63.16%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004879
$0.0000000000004879$0.0000000000004879

+61.82%