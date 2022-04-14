Redbelly Network (RBNT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Redbelly Network (RBNT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Redbelly Network (RBNT) Information Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products. Officiel hjemmeside: https://www.redbelly.network/ Hvidbog: https://www.redbelly.network/hubfs/The%20Redbelly%20Network%20Whitepaper%201.4.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/2GBVt2ENvbHepuJMWYTPkkfpWUabAhsaXToYw8UphxS3 Køb RBNT nu!

Redbelly Network (RBNT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Redbelly Network (RBNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.11M $ 36.11M $ 36.11M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 179.40M $ 179.40M $ 179.40M Alle tiders Høj: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Alle tiders Lav: $ 0.013127978540170934 $ 0.013127978540170934 $ 0.013127978540170934 Nuværende pris: $ 0.01794 $ 0.01794 $ 0.01794 Få mere at vide om Redbelly Network (RBNT) pris

Redbelly Network (RBNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Redbelly Network (RBNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RBNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RBNT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RBNT's tokenomics, kan du udforske RBNT tokens live-pris!

Sådan køber du RBNT Er du interesseret i at tilføje Redbelly Network (RBNT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe RBNT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber RBNT på MEXC nu!

Redbelly Network (RBNT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RBNT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RBNT prishistorikken nu!

RBNT Prisprediktion Vil du vide, hvor RBNT måske er på vej hen? Vores RBNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RBNT Tokens prisprediktion nu!

