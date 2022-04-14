Rubic (RBC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rubic (RBC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rubic (RBC) Information Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange). Officiel hjemmeside: https://rubic.exchange/ Hvidbog: https://docs.rubic.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3330bfb7332ca23cd071631837dc289b09c33333 Køb RBC nu!

Rubic (RBC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rubic (RBC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 165.28M $ 165.28M $ 165.28M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.078407 $ 0.078407 $ 0.078407 Alle tiders Lav: $ 0.000481691209763859 $ 0.000481691209763859 $ 0.000481691209763859 Nuværende pris: $ 0.012067 $ 0.012067 $ 0.012067 Få mere at vide om Rubic (RBC) pris

Rubic (RBC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rubic (RBC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RBC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RBC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RBC's tokenomics, kan du udforske RBC tokens live-pris!

Rubic (RBC) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for RBC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk RBC prishistorikken nu!

