Rubic (RBC) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Rubic (RBC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Rubic (RBC) Information

Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange).

Officiel hjemmeside:
https://rubic.exchange/
Hvidbog:
https://docs.rubic.finance/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x3330bfb7332ca23cd071631837dc289b09c33333

Rubic (RBC) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rubic (RBC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.99M
Samlet udbud
--
Cirkulerende forsyning
$ 165.28M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
Alle tiders Høj:
$ 0.078407
Alle tiders Lav:
$ 0.000481691209763859
Nuværende pris:
$ 0.012067
Rubic (RBC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Rubic (RBC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal RBC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange RBC tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår RBC's tokenomics, kan du udforske RBC tokens live-pris!

Sådan køber du RBC

Er du interesseret i at tilføje Rubic (RBC) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe RBC, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Rubic (RBC) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for RBC hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

RBC Prisprediktion

Vil du vide, hvor RBC måske er på vej hen? Vores RBC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.