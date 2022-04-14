PussFi (PUSS) Tokenomics Få vigtig indsigt i PussFi (PUSS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PussFi (PUSS) Information $PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS. Officiel hjemmeside: https://puss.meme Hvidbog: https://puss.meme/whitepaper.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TX5eXdf8458bZ77fk8xdvUgiQmC3L93iv7 Køb PUSS nu!

PussFi (PUSS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PussFi (PUSS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.54M $ 6.54M $ 6.54M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 878.82M $ 878.82M $ 878.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.44M $ 7.44M $ 7.44M Alle tiders Høj: $ 0.014806 $ 0.014806 $ 0.014806 Alle tiders Lav: $ 0.002662291160433573 $ 0.002662291160433573 $ 0.002662291160433573 Nuværende pris: $ 0.007443 $ 0.007443 $ 0.007443 Få mere at vide om PussFi (PUSS) pris

PussFi (PUSS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PussFi (PUSS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PUSS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PUSS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PUSS's tokenomics, kan du udforske PUSS tokens live-pris!

Sådan køber du PUSS Er du interesseret i at tilføje PussFi (PUSS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PUSS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PUSS på MEXC nu!

PussFi (PUSS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PUSS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PUSS prishistorikken nu!

PUSS Prisprediktion Vil du vide, hvor PUSS måske er på vej hen? Vores PUSS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PUSS Tokens prisprediktion nu!

