Paris Saint-Germain (PSG) Information The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services. Officiel hjemmeside: https://www.socios.com/paris-saint-germain/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xc2661815C69c2B3924D3dd0c2C1358A1E38A3105 Køb PSG nu!

Paris Saint-Germain (PSG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Paris Saint-Germain (PSG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.11M $ 19.11M $ 19.11M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 10.39M $ 10.39M $ 10.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 50.1 $ 50.1 $ 50.1 Alle tiders Lav: $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 $ 1.351577858797389 Nuværende pris: $ 1.839 $ 1.839 $ 1.839 Få mere at vide om Paris Saint-Germain (PSG) pris

Paris Saint-Germain (PSG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Paris Saint-Germain (PSG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PSG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PSG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PSG's tokenomics, kan du udforske PSG tokens live-pris!

Sådan køber du PSG Er du interesseret i at tilføje Paris Saint-Germain (PSG) til din portefølje?

Paris Saint-Germain (PSG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PSG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PSG prishistorikken nu!

PSG Prisprediktion Vil du vide, hvor PSG måske er på vej hen? Vores PSG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PSG Tokens prisprediktion nu!

