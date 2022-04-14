Parex (PRX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Parex (PRX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Parex (PRX) Information Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance. Officiel hjemmeside: https://parex.network/ Hvidbog: https://docs.parex.network/ Block Explorer: https://scan.parex.network/ Køb PRX nu!

Parex (PRX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Parex (PRX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 217.20K $ 217.20K $ 217.20K Samlet udbud $ 77.00M $ 77.00M $ 77.00M Cirkulerende forsyning $ 13.66M $ 13.66M $ 13.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Alle tiders Høj: $ 4.2 $ 4.2 $ 4.2 Alle tiders Lav: $ 0.01695811801423805 $ 0.01695811801423805 $ 0.01695811801423805 Nuværende pris: $ 0.0159 $ 0.0159 $ 0.0159 Få mere at vide om Parex (PRX) pris

Parex (PRX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Parex (PRX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PRX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PRX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PRX's tokenomics, kan du udforske PRX tokens live-pris!

Sådan køber du PRX Er du interesseret i at tilføje Parex (PRX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PRX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PRX på MEXC nu!

Parex (PRX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PRX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PRX prishistorikken nu!

PRX Prisprediktion Vil du vide, hvor PRX måske er på vej hen? Vores PRX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PRX Tokens prisprediktion nu!

