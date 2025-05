PRX

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

NavnPRX

RangNo.2346

Markedscap$0,00

Fuldt udvandet markedsværdi$0,00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)%1,07

Cirkulationsforsyning13.660.249

Max Udbud77.000.000

Samlet Udbud41.512.309

Cirkulationshastighed0.1774%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj5.014024983935393,2022-03-27

Laveste pris0.026483944156268927,2025-05-28

Offentlig blockchainBSC

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.