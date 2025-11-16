Succinct (PROVE) Tokenomics

Succinct (PROVE) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Succinct (PROVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:51:15 (UTC+8)
Succinct (PROVE) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Succinct (PROVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 106.18M
$ 106.18M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 195.00M
$ 195.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 544.50M
$ 544.50M
Alle tiders Høj:
$ 2.4016
$ 2.4016
Alle tiders Lav:
$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206
Nuværende pris:
$ 0.5445
$ 0.5445

Succinct (PROVE) Information

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Officiel hjemmeside:
https://www.succinct.xyz/
Hvidbog:
https://docs.succinct.xyz/
Block Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x6BEF15D938d4E72056AC92Ea4bDD0D76B1C4ad29

Succinct (PROVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Succinct (PROVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PROVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PROVE tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PROVE's tokenomics, kan du udforske PROVE tokens live-pris!

Sådan køber du PROVE

Er du interesseret i at tilføje Succinct (PROVE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PROVE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Succinct (PROVE) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for PROVE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

PROVE Prisprediktion

Vil du vide, hvor PROVE måske er på vej hen? Vores PROVE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

