UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Succinct pris i dag er 0.6793 USD. Følg med i realtid PROVE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PROVE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Succinct pris i dag er 0.6793 USD. Følg med i realtid PROVE til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PROVE prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PROVE

PROVE Prisinfo

Hvad er PROVE

PROVE Whitepaper

PROVE Officiel hjemmeside

PROVE Tokenomics

PROVE Prisprognose

PROVE Historik

PROVE Købsguide

PROVE-til-fiat-valutaomregner

PROVE Spot

PROVE USDT-M Futures

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Succinct Logo

Succinct-kurs(PROVE)

1 PROVE til USD direkte pris:

$0.6793
$0.6793$0.6793
-2.31%1D
USD
Succinct (PROVE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:09:25 (UTC+8)

Succinct (PROVE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.6564
$ 0.6564$ 0.6564
24H lav
$ 0.7184
$ 0.7184$ 0.7184
24H høj

$ 0.6564
$ 0.6564$ 0.6564

$ 0.7184
$ 0.7184$ 0.7184

$ 1.7260015460023572
$ 1.7260015460023572$ 1.7260015460023572

$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206

-0.87%

-2.31%

-24.73%

-24.73%

Succinct (PROVE) realtidsprisen er $ 0.6793. I løbet af de sidste 24 timer har PROVE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.6564 og et højdepunkt på $ 0.7184, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PROVEs højeste pris nogensinde er $ 1.7260015460023572, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.4184223922367206.

Når det gælder kortsigtet performance, PROVE har ændret sig med -0.87% i løbet af den sidste time, -2.31% i løbet af 24 timer og -24.73% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Succinct (PROVE) Markedsinformation

No.267

$ 132.46M
$ 132.46M$ 132.46M

$ 420.04K
$ 420.04K$ 420.04K

$ 679.30M
$ 679.30M$ 679.30M

195.00M
195.00M 195.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.50%

ETH

Den nuværende markedsværdi på Succinct er $ 132.46M, med en 24-timers handelsvolumen på $ 420.04K. Det cirkulerende forsyning af PROVE er 195.00M, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 679.30M.

Succinct (PROVE) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Succinct i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.016063-2.31%
30 dage$ -0.085-11.13%
60 dage$ -0.1851-21.42%
90 dage$ +0.1793+35.86%
Succinct Prisændring i dag

I dag PROVE blev der registreret en ændring på $ -0.016063 (-2.31%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Succinct 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.085 (-11.13%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Succinct 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage PROVE sås en ændring af $ -0.1851 (-21.42%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Succinct 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.1793 (+35.86%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Succinct (PROVE)?

Tjek SuccinctPrishistorik-siden nu.

Hvad er Succinct (PROVE)

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Succinct er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSuccinctinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekPROVEtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Succinct på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Succinct købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Succinct Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Succinct (PROVE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Succinct (PROVE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Succinct.

Tjek Succinct prisprediktion nu!

Succinct (PROVE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Succinct (PROVE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PROVE Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Succinct (PROVE)

Leder du efter, hvordan du køber Succinct? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Succinct på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

PROVE til lokale valutaer

1 Succinct(PROVE) til VND
17,875.7795
1 Succinct(PROVE) til AUD
A$1.032536
1 Succinct(PROVE) til GBP
0.516268
1 Succinct(PROVE) til EUR
0.584198
1 Succinct(PROVE) til USD
$0.6793
1 Succinct(PROVE) til MYR
RM2.846267
1 Succinct(PROVE) til TRY
28.550979
1 Succinct(PROVE) til JPY
¥103.9329
1 Succinct(PROVE) til ARS
ARS$974.605296
1 Succinct(PROVE) til RUB
54.608927
1 Succinct(PROVE) til INR
60.301461
1 Succinct(PROVE) til IDR
Rp11,321.662138
1 Succinct(PROVE) til PHP
39.868117
1 Succinct(PROVE) til EGP
￡E.32.083339
1 Succinct(PROVE) til BRL
R$3.647841
1 Succinct(PROVE) til CAD
C$0.95102
1 Succinct(PROVE) til BDT
83.091976
1 Succinct(PROVE) til NGN
981.642844
1 Succinct(PROVE) til COP
$2,612.689695
1 Succinct(PROVE) til ZAR
R.11.799441
1 Succinct(PROVE) til UAH
28.496635
1 Succinct(PROVE) til TZS
T.Sh.1,664.950714
1 Succinct(PROVE) til VES
Bs150.1253
1 Succinct(PROVE) til CLP
$639.9006
1 Succinct(PROVE) til PKR
Rs191.83432
1 Succinct(PROVE) til KZT
358.656814
1 Succinct(PROVE) til THB
฿21.887046
1 Succinct(PROVE) til TWD
NT$20.915647
1 Succinct(PROVE) til AED
د.إ2.493031
1 Succinct(PROVE) til CHF
Fr0.54344
1 Succinct(PROVE) til HKD
HK$5.278161
1 Succinct(PROVE) til AMD
֏259.071434
1 Succinct(PROVE) til MAD
.د.م6.269939
1 Succinct(PROVE) til MXN
$12.607808
1 Succinct(PROVE) til SAR
ريال2.547375
1 Succinct(PROVE) til ETB
Br104.360859
1 Succinct(PROVE) til KES
KSh87.521012
1 Succinct(PROVE) til JOD
د.أ0.4816237
1 Succinct(PROVE) til PLN
2.499824
1 Succinct(PROVE) til RON
лв2.995713
1 Succinct(PROVE) til SEK
kr6.439764
1 Succinct(PROVE) til BGN
лв1.148017
1 Succinct(PROVE) til HUF
Ft228.564071
1 Succinct(PROVE) til CZK
14.326437
1 Succinct(PROVE) til KWD
د.ك0.2071865
1 Succinct(PROVE) til ILS
2.207725
1 Succinct(PROVE) til BOB
Bs4.693963
1 Succinct(PROVE) til AZN
1.15481
1 Succinct(PROVE) til TJS
SM6.235974
1 Succinct(PROVE) til GEL
1.840903
1 Succinct(PROVE) til AOA
Kz622.639587
1 Succinct(PROVE) til BHD
.د.ب0.2547375
1 Succinct(PROVE) til BMD
$0.6793
1 Succinct(PROVE) til DKK
kr4.395071
1 Succinct(PROVE) til HNL
L17.811246
1 Succinct(PROVE) til MUR
31.071182
1 Succinct(PROVE) til NAD
$11.745097
1 Succinct(PROVE) til NOK
kr6.874516
1 Succinct(PROVE) til NZD
$1.181982
1 Succinct(PROVE) til PAB
B/.0.6793
1 Succinct(PROVE) til PGK
K2.85306
1 Succinct(PROVE) til QAR
ر.ق2.465859
1 Succinct(PROVE) til RSD
дин.69.003294
1 Succinct(PROVE) til UZS
soʻm8,086.903468
1 Succinct(PROVE) til ALL
L56.714757
1 Succinct(PROVE) til ANG
ƒ1.215947
1 Succinct(PROVE) til AWG
ƒ1.215947
1 Succinct(PROVE) til BBD
$1.3586
1 Succinct(PROVE) til BAM
KM1.141224
1 Succinct(PROVE) til BIF
Fr1,985.5939
1 Succinct(PROVE) til BND
$0.876297
1 Succinct(PROVE) til BSD
$0.6793
1 Succinct(PROVE) til JMD
$108.721965
1 Succinct(PROVE) til KHR
2,717.2
1 Succinct(PROVE) til KMF
Fr289.3818
1 Succinct(PROVE) til LAK
14,767.391009
1 Succinct(PROVE) til LKR
රු206.221894
1 Succinct(PROVE) til MDL
L11.527721
1 Succinct(PROVE) til MGA
Ar3,046.18499
1 Succinct(PROVE) til MOP
P5.441193
1 Succinct(PROVE) til MVR
10.39329
1 Succinct(PROVE) til MWK
MK1,175.25693
1 Succinct(PROVE) til MZN
MT43.40727
1 Succinct(PROVE) til NPR
रु96.080192
1 Succinct(PROVE) til PYG
4,817.5956
1 Succinct(PROVE) til RWF
Fr987.0229
1 Succinct(PROVE) til SBD
$5.590639
1 Succinct(PROVE) til SCR
9.279238
1 Succinct(PROVE) til SRD
$26.15305
1 Succinct(PROVE) til SVC
$5.943875
1 Succinct(PROVE) til SZL
L11.745097
1 Succinct(PROVE) til TMT
m2.37755
1 Succinct(PROVE) til TND
د.ت1.9998592
1 Succinct(PROVE) til TTD
$4.598861
1 Succinct(PROVE) til UGX
Sh2,358.5296
1 Succinct(PROVE) til XAF
Fr383.8045
1 Succinct(PROVE) til XCD
$1.83411
1 Succinct(PROVE) til XOF
Fr383.8045
1 Succinct(PROVE) til XPF
Fr69.2886
1 Succinct(PROVE) til BWP
P9.095827
1 Succinct(PROVE) til BZD
$1.365393
1 Succinct(PROVE) til CVE
$64.567465
1 Succinct(PROVE) til DJF
Fr120.2361
1 Succinct(PROVE) til DOP
$43.515958
1 Succinct(PROVE) til DZD
د.ج88.288621
1 Succinct(PROVE) til FJD
$1.535218
1 Succinct(PROVE) til GNF
Fr5,855.566
1 Succinct(PROVE) til GTQ
Q5.189852
1 Succinct(PROVE) til GYD
$142.259006
1 Succinct(PROVE) til ISK
kr84.2332

Succinct Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Succinct, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Succinct hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Succinct

Hvor meget er Succinct (PROVE) værd i dag?
Den direkte PROVE pris i USD er 0.6793 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PROVE til USD pris?
Den aktuelle pris på PROVEtil USD er $ 0.6793. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Succinct?
Markedsværdien for PROVE er $ 132.46M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PROVE?
Den cirkulerende forsyning af PROVE er 195.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PROVE?
PROVE opnåede en ATH-pris på 1.7260015460023572 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PROVE?
PROVE så en ATL-pris på 0.4184223922367206 USD.
Hvad er handelsvolumen for PROVE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PROVE er $ 420.04K USD.
Bliver PROVE højere i år?
PROVE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PROVE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:09:25 (UTC+8)

Succinct (PROVE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

PROVE-til-USD Lommeregner

Beløb

PROVE
PROVE
USD
USD

1 PROVE = 0.6793 USD

Handel PROVE

PROVE/USDC
$0.6796
$0.6796$0.6796
-2.15%
PROVE/USDT
$0.6793
$0.6793$0.6793
-2.30%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,039.53
$110,039.53$110,039.53

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.38
$3,872.38$3,872.38

-0.59%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02900
$0.02900$0.02900

-3.49%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.67
$185.67$185.67

-0.40%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,039.53
$110,039.53$110,039.53

-0.22%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.38
$3,872.38$3,872.38

-0.59%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.67
$185.67$185.67

-0.40%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.59
$73.59$73.59

+3.77%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.674
$19.674$19.674

+2.97%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06900
$0.06900$0.06900

+38.00%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000389
$0.000389$0.000389

+127.48%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004892
$0.00004892$0.00004892

+66.28%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004761
$0.0000000000004761$0.0000000000004761

+57.91%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%