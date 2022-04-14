Plume Network (PLUME) Tokenomics Få vigtig indsigt i Plume Network (PLUME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Plume Network (PLUME) Information Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets. Officiel hjemmeside: https://plume.org Hvidbog: https://docs.plume.org/plume Block Explorer: https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1 Køb PLUME nu!

Plume Network (PLUME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Plume Network (PLUME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 197.24M $ 197.24M $ 197.24M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 986.20M $ 986.20M $ 986.20M Alle tiders Høj: $ 0.24793 $ 0.24793 $ 0.24793 Alle tiders Lav: $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 $ 0.07596247895192497 Nuværende pris: $ 0.09862 $ 0.09862 $ 0.09862 Få mere at vide om Plume Network (PLUME) pris

Plume Network (PLUME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Plume Network (PLUME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLUME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLUME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLUME's tokenomics, kan du udforske PLUME tokens live-pris!

