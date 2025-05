PLUME

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

NavnPLUME

RangNo.217

Markedscap$0.00

Fuldt udvandet markedsværdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolumen/markedsværdi (24H)1.09%

Cirkulationsforsyning2,000,000,000

Max Udbud10,000,000,000

Samlet Udbud10,000,000,000

Cirkulationshastighed0.2%

Udstedelsesdato--

Den pris, som aktivet først blev udstedt til--

Alle tiders høj0.2474889341550818,2025-03-19

Laveste pris0.08570460023643252,2025-01-21

Offentlig blockchainETH

IndledningPlume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Sektor

Social Media

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Data leveret af cmc og bør ikke betragtes som investeringsrådgivning.