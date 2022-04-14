Pikaboss (PIKABOSS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pikaboss (PIKABOSS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pikaboss (PIKABOSS) Information Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way. Officiel hjemmeside: https://www.pikaboss.vip Hvidbog: https://pikaboss.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd Køb PIKABOSS nu!

Pikaboss (PIKABOSS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pikaboss (PIKABOSS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.36M $ 23.36M $ 23.36M Samlet udbud $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Cirkulerende forsyning $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 23.36M $ 23.36M $ 23.36M Alle tiders Høj: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 Alle tiders Lav: $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 Nuværende pris: $ 0.00000005553 $ 0.00000005553 $ 0.00000005553 Få mere at vide om Pikaboss (PIKABOSS) pris

Pikaboss (PIKABOSS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pikaboss (PIKABOSS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PIKABOSS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PIKABOSS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PIKABOSS's tokenomics, kan du udforske PIKABOSS tokens live-pris!

Sådan køber du PIKABOSS Er du interesseret i at tilføje Pikaboss (PIKABOSS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe PIKABOSS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber PIKABOSS på MEXC nu!

Pikaboss (PIKABOSS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for PIKABOSS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk PIKABOSS prishistorikken nu!

PIKABOSS Prisprediktion Vil du vide, hvor PIKABOSS måske er på vej hen? Vores PIKABOSS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PIKABOSS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!